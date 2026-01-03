В январе ему должно было исполниться 50: на Запорожье погиб воин с Черниговщины. Фото

В бою за Украину погиб защитник с Черниговщины Александр Дорошенко. Жизнь защитника, отца троих детей, оборвалась в Пологовском районе Запорожской области.

Видео дня

В январе Герою должно было исполниться 50 лет. О потере сообщили в Коропском поселковом совете.

Что известно о Герое

"С глубокой скорбью снова вынуждены сообщить тяжелую весть – наша громада потеряла еще одного защитника. Еще одна жизнь оборвалась в борьбе с российским врагом за свободу, независимость и будущее Украины. 24 декабря 2025 года на Запорожском направлении погиб наш земляк, уроженец Краснополья – Александр Васильевич Дорошенко", – сообщили 2 января в Коропском поселковом совете.

Родился Александр 23 января 1976 года. Рос в многодетной семье.

После окончания школы в 1993 году отслужил срочную службу. Когда же вернулся домой из армии – работал трактористом в сельскохозяйственном предприятии "Рассвет".

В 2006 году Александр женился. С семьей он переехал в село Сосновка Конотопского района.

В последние годы работал мужчина в Киеве, на строительстве и в охране.

"Александр Дорошенко был искренним, добрым, открытым и общительным человеком. Особое место в его сердце занимала рыбалка. В начале августа 2025 года он был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил стрелком-помощником гранатометчика 1 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода 7 стрелковой роты 3 батальона территориальной обороны воинской части. К сожалению, 24 декабря 2025 года наш земляк погиб во время выполнения военной службы в Пологовском районе Запорожской области", – отметили на малой родине Героя.

Дома Александра ждали мама, сестра с братом, жена и трое детей: два сына и дочь.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра, хотя никакие слова не способны уменьшить боль утраты. Склоняем головы перед вашим горем и разделяем его вместе с вами. Оказать финансовую поддержку семье защитника можно по номеру карты: 4149 4975 1044 8113 (ПриватБанк, мама – Дорошенко Н.П.) Информация о времени встречи Героя на родной земле и церемонии прощания будет сообщена дополнительно. Вечная и светлая память защитнику Украины", – написали в Коропском поселковом совете.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погибла оператор дронов, журналистка и художница Лана Черногорская. Жизнь украинки оборвалась на юге Украины в результате удара вражеского дрона.

Лана защищала Украину в рядах Украинской добровольческой армии

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!