В Ужгороде 7-летний мальчик едва не умер после употребления электронной сигареты и энергетиков: все подробности

В Ужгороде медики скорой помощи госпитализировали 7-летнего мальчика после того, как он покурил электронную сигарету и выпил энергетические напитки. После оказания неотложной помощи на месте ребёнка доставили в городскую детскую клиническую больницу, где он находится под наблюдением врачей.

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Об этом сообщает местное издание "Закарпатье онлайн". В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и проверяют, как опасные изделия и напитки оказались в доступе малолетнего ребенка.

Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на вызов и оказала мальчику необходимую помощь еще до транспортировки. После стабилизации состояния пациента его госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и медицинского наблюдения.

В полиции начали проверку по факту инцидента. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, где именно ребенок получил электронную сигарету и энергетические напитки, а также был ли за ним надлежащий присмотр со стороны взрослых.

Употребление энергетических напитков и использование электронных сигарет представляет серьезную угрозу для здоровья детей. Сочетание никотина и большого количества кофеина может вызвать острое отравление, нарушение сердечного ритма, судороги и другие опасные для жизни последствия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ивано-Франковске двое малолетних детей попали в реанимацию из-за отравления неизвестными веществами. Мальчиков госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время они находятся под постоянным наблюдением врачей.

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