В Украину ворвутся дожди и мокрый снег: синоптик сделала предостережение и назвала дату потепления

Украину ждет резкое изменение погоды. Во вторник, 19 марта, циклон принесет осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Из-за похолодания и снегопада движение на дорогах может быть затруднено.

Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что в Киеве уже в понедельник, 18 марта, дождь будет переходить в снег, что может существенно усложнить ситуацию на дорогах, и призвала водителей быть осмотрительными.

По данным синоптика, в ближайшую ночь в столице мокрый снег, днем во вторник ослабление и прекращение осадков. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем около +5.

Погоду в Украине 19 марта будет определять циклон – ожидаются дожди, на западе, местами в центре и на севере местами с мокрым снегом, прогнозирует Наталья Диденко.

В ближайшую ночь от +4 до -4, днем во вторник в большинстве областей ожидается +4...+7 градусов, на востоке и юге (кроме Одесщины) +8...+14 градусов, в западных областях будет холоднее, +2 ...+5 градусов.

Резкое похолодание, скачки атмосферного давления и изменение фазы осадков могут неблагоприятно сказаться на самочувствии, предупредила синоптик.

"Такие зимние престарелые "ухаживания" часто бывают в марте, ведь все любят весну, потому что красивая девица засватана. Но это недолго, к счастью", – прогнозирует она.

Потепление, по словам Натальи Диденко, ожидается 21-22 марта.