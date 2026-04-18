Реакція в США на чергове послаблення санкцій на російську нафту: група сенаторів-демократів назвали рішення ганебним розворотом на 180 градусів лише за два дні після того, як міністр фінансів Скотт Бессент пообіцяв цього не робити.

"Цього тижня Путін здійснив найбільшу повітряну атаку на Україну з початку року, вбивши 18 людей, а реакцією адміністрації є чергове послаблення санкцій проти Кремля. Яке повідомлення надсилає цей крок? Путін виграв від війни президента Трампа проти Ірану чи не найбільше, адже доходи Росії від нафти у березні майже подвоїлися. Досить! Президент Трамп повинен перестати дозволяти Путіну виставляти його в дурні та запровадити додаткові санкції", - заявили сенатори Джин Шагін, Чак Шумер і Елізабет Воррен.

Конгресвумен Марсі Каптур додала: "Немає жодного пояснення, чому ця адміністрація тихо скасовує санкції проти Росії пізно ввечері в п'ятницю. Конгрес і американський народ потребують негайних відповідей. Ми не повинні допомагати Росії фінансувати її війну в Україні та сприяти іранським атакам на американські війська".

Проукраїнські організації також виступили із заявами. "Послаблення санкцій на російську нафту ще на місяць - це прямий подарунок воєнній машині Кремля. Це рішення є ганебним та надзвичайно розчаровує. Воно суперечить волі американців, які в опитуваннях постійно виступають за сильніші санкцій проти Росії, і дає Путіну саме те, чого він хоче. Конгрес повинен втрутитися та вимагати посилення тиску на Росію", - Razom for Ukraine.

В медіа також критикують такий крок - але публікацій поки небагато. З матеріалами вийшли The New York Times, The Hill, MSNBC, AP - але це точно не стало топ-новиною.

Від республіканців - навіть тих, які не соромляться критикувати Трампа, поки що заяв не бачив. Можливо, буде більше реакції протягом вихідних.