Відчувати тривогу час від часу - це абсолютно нормально. Тривога, як емоція, це невід'ємна частина життя. Однак люди, які довго живуть в умовах невизначеності або стресу, можуть відчувати підвищений рівень тривоги. Це значно може вплинути на якість життя.

Люди з тривожними розладами часто відчувають інтенсивне, надмірне та стійке занепокоєння і страх щодо повсякденних ситуацій. Тривожні розлади нерідко супроводжуються повторюваними епізодами раптового відчуття сильної тривоги та страху або жаху, які досягають піку протягом кількох хвилин (панічні атаки).

Ці відчуття тривоги та паніки заважають повсякденній діяльності, їх важко контролювати, вони непропорційні реальній небезпеці та можуть тривати тривалий час. Також можуть виникати доволі непередбачувано і заважати повсякденній діяльності. Людина може почати уникати певних місць або ситуацій, щоб запобігти цим відчуттям. Симптоми можуть з'явитися в дитячому і підлітковому віці, та тривати в дорослому житті. В умовах воєнних дій, багато хто вперше відчув симптоми вже в дорослому віці.

Приклади тривожних розладів включають генералізований тривожний розлад, соціальний тривожний розлад (соціальну фобію), специфічні фобії та розлад тривоги розлуки. Людина може мати більше одного тривожного розладу. Іноді тривога є наслідком медичного стану, який потребує лікування.

Симптоми тривоги:

Відчуття нервозності, неспокою або напруження.

Відчуття наближення небезпеки, паніки або приреченості.

Прискорене серцебиття.

Швидке дихання (гіпервентиляція).

Пітливість.

Тремтіння.

Відчуття слабкості або втоми.

Труднощі з концентрацією уваги або думки про що-небудь інше, крім поточного занепокоєння.

Проблеми зі сном.

Розлад шлунку або інші проблеми з травленням.

Труднощі з контролем занепокоєння.

Бажання уникати речей, що викликають тривогу.

Дратівливість або агресія.

Що ж може підвищити ризик розвитку тривожного розладу?

Перше і найвагоміше - психологічна травма. Діти, які пережили насильство або травму, або були свідками травматичних подій, мають підвищений ризик розвитку тривожного розладу в певний момент життя. Дорослі, які пережили травматичну подію, також можуть розвинути тривожні розлади.

Друге це фізичні хвороби. Наявність захворювання або серйозної хвороби може викликати значне занепокоєння щодо таких питань, як лікування та майбутнє. Також певні захворювання можуть супроводжуватися тривожністю.

Третє це стрес і накопичення стресу. Велика подія або накопичення дрібних стресових життєвих ситуацій може спровокувати надмірну тривогу. Наприклад, смерть у сім'ї, робочий стрес або постійне занепокоєння щодо фінансів. Повсякденні переживання втрати і відчаю теж стимулюють виділення кортизолу (гормону стресу) і можуть стати хронічним стресом і дистресом.

Четверте це особливості особистості. Люди з певними типами особистості більш схильні до тривожних розладів, ніж інші. Також люди з психічними розладами, такими як депресія, часто також мають тривожний розлад. Наявність кровних родичів може бути передвісником тривожного розладу і також передаватися генетично.

П'яте це поведінка і нездорові звички. Вживання або зловживання наркотиками та алкоголем можуть спричинити або посилити тривогу.

Якщо є фактори ризику, то мають бути і захисні фактори. Як попередити тривожність і залишатись у балансі:

Самотурбота і увага до свого психічного і фізичного стану. Якщо помічаєте зміни у своєму стані, є дискомфорт, то не зволікайте, а зверніться по допомогу якомога раніше. Тривога, як і багато інших психічних розладів, може бути важчою для лікування, якщо зволікати. Здорові стосунки і підтримка близьких. Люди соціальні істоти і людські стосунки допомагають нам врегулювати свій стан і почуватися краще. Соціальна ізоляція може бути дуже травматичною сама по собі, а також може виникати, якщо людина пережила якісь складні події або переживає. Не залишайтесь наодинці. Будьте підтримкою близьким і друзям. Підтримуйте соціальні зв'язки та дбайливі стосунки, які можуть зменшити ваше занепокоєння. Зверніться до психолога, якщо вам потрібна допомога. Фізична активність. Оберіть заняття, яке вам подобається і яка допомагає вам почуватися добре. Навіть коротка прогулянка чи прості дихальні вправи можуть значно покращити стан. Відмова від вживання алкоголю або наркотиків. Вживання алкоголю та наркотиків може спричинити або посилити тривогу. Якщо ви залежні від будь-яких із цих речовин, відмова від них може викликати тривогу. Якщо ви не можете впоратися самостійно, зверніться до лікаря або знайдіть групу підтримки, яка вам допоможе. Рутина і чіткий розпорядок дня. Передбачуваність в простих речах може створити ту основу безпеки, якої так не вистачає. Пропишіть рутини свого ранку і вечора. Заплануйте відпочинок і хобі на вихідні. Це допоможе отримувати задоволення від життя і разширити палітру емоцій.

Існує багато різних науково-доказових методів подолання тривожності та стресу. Першим кроком буде визнати проблему і почати змінювати ситуацію на краще.