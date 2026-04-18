Украинский супертяж-чемпион нокаутировал 165-кг гиганта за один раунд. Видео

Украинский супертяжеловес Василий Ткачук (1-0, 1 КО) из Надвирной (Ивано-Франковская обл) уверенно провел дебютный бой на профессиональном ринге во Львове, завершив его досрочно в первом раунде. Его соперник – 165-килограмовый Никита Агапкин (1-2, 1КО) , значительно уступавший в технике, не выдержал давления и был снят с поединка после серии нокдаунов.

Видео дня

4-раундовый поединок открывал вечер бокса "Идти наперекор", организованный промоутерской компанией KO Promotions.

Уже в начале боя фаворит действовал сдержанно, методично разбивая корпус соперника и постепенно увеличивая темп.

Ткачук не спешил и осторожно обрабатывал корпус соперника в поиске уязвимых зон. 30-летний Агапкин отвечал эпизодически и неточно, пропуская удары как по корпусу, так и в голову. В середине раунда Ткачук усилил давление: после серии точных попаданий соперник оказался в нокдауне.

Агапкин сумел подняться, однако ситуация в ринге не изменилась. Ткачук продолжил работать джебом, сближался и добавлял комбинации с переводом ударов с корпуса на голову. Вскоре последовал второй нокдаун: соперник удерживался за канаты и с трудом вставал.

Угол Агапкина выбросил полотенце, сигнализируя о прекращении боя, однако поединок был остановлен не сразу. Ткачук продолжил атаковать у канатов, нанося серию ударов, после чего рефери все же вмешался и зафиксировал досрочную победу.

Этот успех стал первым для украинского супертяжеловеса на профессиональном ринге. Ранее, в 2024 году, Ткачук завоевал "золото" чемпионата Европы U-23 в категории свыше 92 килограммов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!