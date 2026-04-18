Оля Цибульская в свадебном платье поцеловала DZIDZIO на сцене: ранее им приписывали роман. Видео

Украинская певица Оля Цибульская устроила эффектный перформанс во время большого концерта своего коллеги DZIDZIO (Михаила Хомы) во Дворце Спорта. Для исполнения совместной композиции она вышла на сцену в роскошном свадебном платье, обратилась к коллеге с теплыми словами, а затем публично его поцеловала.

Соответствующее видео с музыкального шоу появилось на Instagram-странице "Сцена подій". Такая импровизированная постановка будто стала шутливым ответом на слухи, которые долгое время ходят в сети, якобы исполнителей связывают романтические отношения.

"Между нами действительно есть любовь. Но я люблю тебя как родственную душу. Я люблю тебя как лучшего человека на земле. Я тебя всем сердцем обожаю", – сказала Цибульская, после чего поцеловала коллегу.

Услышав такие трогательные слова от исполнительницы, DZIDZIO сделал вид, будто начал плакать, а впоследствии подчеркнул, что не ожидал от нее такого жеста: "Ну кума! Удивила меня! Я в шоке от твоего платья. Дай цьом!". Во время эмоционального момента между исполнителями в зале раздавались громкие аплодисменты.

Стоит заметить, что в течение многих лет на просторах сети распространялись предположения, якобы Оля Цибульская и DZIDZIO имеют отношения. Певцы довольно активно взаимодействуют между собой, а слухи только подогревал тот факт, что певица долгое время не показывала лицо своего мужа. Это даже стало основой для появления упреков, будто бы отцом сына Цибульской является DZIDZIO.

Однако сами же артисты все время опровергали эту информацию. Как отмечала Цибульская, сперва они всеми силами хотели доказать, что люди просто себе что-то выдумывают, но со временем поняли: объяснять что-то больше нет смысла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!