Потепление сменится похолоданием: синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать в Украине

Выходные 16-17 марта принесут в Украину теплую весеннюю погоду с температурой до +14 градусов. Однако в воскресенье в западных областях ожидается похолодание, там, а также в северных и местами в центральных областях пройдут дожди. С понедельника температура воздуха упадет на 3-6 градусов.

Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в субботу потеплеет до +9...+14 градусов, только на северо-востоке +4...+9.

В воскресенье почти повсюду ожидается +10...+14, однако в западных областях похолодает до +6...+9.

16 марта существенные осадки маловероятны, а 17 марта атмосферный фронт с запада принесет дожди в западную часть Украины, на север и местами в центральные области (Полтавщина, Черкасщина, Кропивницкий с районами).

В Киеве 16 марта будет тепло, до +10, без осадков. 17 марта +12...+13 градусов, дождь.

"С понедельника погода вернется в нынешнее состояние – температура воздуха снизится на 3-6 градусов. Будет свежо, сдержанно, хотя не слишком холодно", – спрогнозировала Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре также пообещали потепление на выходных. Ночью, по данным синоптиков, возможен мокрый снег.

Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что холода до конца марта не исключены, однако сейчас, по ее словам, фиксируется тенденция к незначительному постепенному повышению температуры.

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