Путин боится погибнуть во время парада 9 мая в Москве, но отменять его опасно. Интервью с Курносовой

Кремлевский диктатор Владимир Путин в который раз укрепил противовоздушную оборону своей резиденции на Валдае – отныне ее защищают сразу 27 "Панцирей". Причина – страх за личную физическую безопасность. Но защитить от украинских ударов Красную площадь в Москве намного сложнее. Именно поэтому в Кремле обсуждают отмену военного парада 9 мая. Тема "Великой Победы" лежит в основе путинской мифологии, поэтому отмена или даже сворачивание важного мероприятия будет серьезным ударом по самой основе режима.

Проигрыш на парламентских выборах в Венгрии давнего союзника Путина – Виктора Орбана – стал большой потерей для Кремля. Отныне возможности "делать гадости" в Европе намного сократились. Что касается судьбы партии "Фидес", то, вероятно, уже в ближайшее время из нее начнут бежать политики, которые не хотят, чтобы их ассоциировали с токсичным Орбаном.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Согласны ли вы с тем, что проигрыш партии Орбана в Венгрии фактически означает для Путина потерю контроля над Европейским Союзом?

– Я бы не сказала, что у Путина был контроль над Европейским Союзом. У него была возможность делать гадости и, конечно, сейчас эта возможность очень сильно уменьшилась. Это огромная потеря с учетом того, какие силы Россия вкладывала в орбановские выборы, и как долго сам Орбан выстраивал эту абсолютно жульническую электоральную модель, чтобы при любых раскладах иметь систему, которая всегда даст ему победу на выборах.

Это же просто удивительно, до какой степени нужно было достать собственный народ, чтобы все его жульнические схемы не сработали. Причем, это хуже, чем схемы. Это не просто подвоз на автобусах или карусели на участках. Он изобрел единственную в своем роде электоральную модель.

Вы наверняка обратили внимание на то, что, несмотря на огромный, в 15% разрыв голосований по партийным спискам, у Орбана почти столько же голосов, сколько и у Мадьяра. У "Тисы" 46 мандатов по партийным спискам, а у Орбана 42. Я вам объясню, что происходит.

У Орбана был закон о выборах, согласно которому голоса за тех кандидатов, которые проигрывают в одномандатных округах, уходят в партийный список. То есть человек имеет два бюллетеня, голосует по партийному списку, но потом волшебным образом эти голоса сливаются вместе в один котел. А проигравшие голоса уходят обратно в партийный список. Представляете, какое жульничество? Поэтому так много и получилось.

– Потеря Орбана – большая потеря для Путина?

– Конечно, большая, потому что речь ведь не только о голосовании по каким-то вопросам Евросоюза, но и, как мы понимаем, о возможностях иметь разведывательный центр, держать российских шпионов, чтобы им было удобнее работать, в том числе с Украиной. Конечно, это огромная потеря.

– Говорят, Путин не сразу поверил в то, что Орбан проиграл. Что происходит? Какими источниками информации он пользуется? Знаете ли вы что-то об этом?

– Он многократно сам показывал те папочки, которые ему приносят. Понятно, что там не только справки из ФСБ. К примеру, та же пресс-служба подает ему обзор прессы. Другое дело, что прессы в России практически не осталось, все пишут примерно одно и то же. Если ранее в обзоре прессы могло быть что-то, вызывающее вопросы, то сейчас того, что транслирует иную точку зрения, не осталось вовсе. Но, безусловно, от фактов не отговориться.

Соответственно, если Орбан выборы проиграл, то тут уже как ни пиши, приходится об этом говорить. Тем более, что Орбан сам признал свое поражение. Судя по всему, он сам офигел от результатов, поскольку был уверен, что за счет системы одномандатных округов он получит много. А когда он вообще в чистую проиграл одномандатные округа, конечно, тут уж деваться было просто некуда.

Орбан не просто проиграл – Мадьяр получил конституционное большинство. А в последние годы конституционное большинство было у Орбана. Поэтому это просто чистое поражение. Я бы сказала, всухую, сколько бы мандатов ему в конце концов ни нарисовали.

Кстати, не будем забывать, что в таких системах, которые создавал Орбан, после проигрыша всегда начинается бегство бывших соратников. Поэтому с большой вероятностью можно прогнозировать, что либо фракция "Фидес" расколется уже в парламенте, либо появятся какие-то независимые депутаты, которые не вообще захотят ассоциироваться с Орбаном и будут искать возможность сбежать из его партии.

– Мы наблюдаем, как антирейтинг Трампа стремительно растет. Видите ли вы признаки того, что "эра Трампа" идет к закату, причем, к очень быстрому закату? Если это так, то чем это грозит Путину? Ведь Трамп сегодня фактически стал одним из самых главных союзников Кремля.

– Я не считаю Трампа союзником Путина. Более того, то, что он пытался сделать в Иране, наоборот ослабляло Путина, потому что Иран действительно был серьезным союзником Москвы, а не Трамп. Другое дело, что Трамп ситуативно периодически играл на руку Путина.

У Трампа сейчас, безусловно, большие проблемы. Если он не сумеет дожать ситуацию с Ираном, то в ноябре он проиграет промежуточные выборы.

Что касается того, что мы все в результате получим… Понимаете, к сожалению, ситуация такова, что и от американского оружия тоже много что зависит. Для нас было бы гораздо лучше, если бы Трампа удалось переубедить, чтобы он обрушил весь свой гнев на Путина. Это была бы оптимальная история.

Но вопрос, получится ли она. Хватит ли у нас, может быть, не хитрости, но аргументов и возможностей для того, чтобы показать Трампу истинное положение вещей. И то, что реально заигрывание с Путиным тащит его на дно.

– Путинская резиденция на Валдае была усилена еще семью комплексами "Панцирь". Как вы думаете, зачем? Почему именно сейчас? Может ли это свидетельствовать о том, что он всерьез обеспокоен своей физической безопасностью?

– Единственное, чем Путин обеспокоен всерьез – это своей физической безопасностью. Потому что единственное, за что он боится – за свою собственную жизнь. На все остальное ему наплевать. Сколько россиян погибнет на этой войне, ему наплевать. Но то, что его самого могут убить – на это ему точно не наплевать.

И все те вопросы, которые сейчас возникают в связи с парадом Победы 9 мая, с непониманием, будет ли вообще парад в Москве и в Петербурге, тоже связаны с безопасностью Путина.

Что из себя представляет Путин? На самом деле, это фанерный фюрер. Про Шойгу говорили, что он фанерный маршал, но на самом деле фанерный у нас именно "фюрер" Путин. И вся его фанерная сцена, которая выстраивается на 9 мая, все эти коробки, которые ходят, являются лишь декорацией абсолютной пустоты внутри.

Видимо, "Панцири" защитят его резиденцию на Валдае, а вот Москву он защитить не может. Поэтому они боятся проводить парад в Москве.

Если парад действительно не состоится, то это будет означать не просто отсутствие парадного представления России, но и крушение базовой парадигмы, на которой строится путинская Россия. Если Советский Союз строился на мифологии Великой Октябрьской социалистической революции и парадах, которые проходили 7 ноября, то путинская Россия выстраивалась на мифологии 9 мая и "Великой Победы", к которой она не имела никакого отношения. Поэтому отсутствие или даже сворачивание парада 9 мая бьет по самой основе путинской России, по ее мифологии. А это уже очень серьезно.