В Украину ворвется резкое похолодание: синоптики назвали дату и предупредили о дождях. Карта

В ближайшие дни украинцев порадует почти летнее тепло. Однако эта погода не продлится долго, поскольку в скором времени ожидается резкое понижение температуры.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе. Она советует воспользоваться хорошей погодой и провести больше времени на открытом воздухе.

В среду и четверг, 9-10 октября, в Украине ожидается теплая, сухая и солнечная погода, редко встречающаяся в середине осени. Температура воздуха поднимется до +18...+23 градуса, местами на юге до +25 градусов, а на Сумщине и Харьковщине +17...+19 градусов.

В Киеве 9 октября прогнозируется особенно приятная погода с температурой около 20 градусов и солнечным небом.

Однако уже в субботу, 12 октября, ожидается резкое изменение – значительное похолодание и возможны сильные дожди. На юге и востоке Украины тепло продержится до субботы, но в воскресенье похолодание охватит и эти регионы.

Напомним, что в Украине в среду, 9 октября, ожидается небольшая облачность без осадков. В общем, погода, как на второй месяц осени, будет теплой. В среду ожидается юго-восточный (на востоке страны западный) ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом на этой неделе синоптики прогнозируют тенденцию к улучшению погоды в Украине.

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