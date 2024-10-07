Тенденция к улучшению: синоптики сказали, какой будет погода на этой неделе

Синоптики сообщили, что в течение этой недели есть тенденция к улучшению погоды в Украине. Впрочем, в ближайшую ночь в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине ожидаются дожди. На остальной территории без осадков.

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Об этом предупредили в "Укргидрометцентре". На западе страны ночью и утром местами ожидается туман.

Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-13°, днем 16-21°, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

В последующие двое суток в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 4-11, на побережье морей 12-16, днем 17-24, в среду в северо-восточной части 14-19.

Ветер на Украине западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с, завтра на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Также синоптики предупредили о гидрологических явлениях. 7 октября, в связи с ожидаемыми осадками, на реках суббассейна Припяти и суббассейна Среднего Днепра (Житомирская и Киевская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,2 м (над текущими уровнями). Однако угрозы негативных последствий нет.

Во второй половине суток 8 октября на реке Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 330-370 см над нулем поста (на 8 часов 7 октября уровень воды составлял 287 см над нулем поста). Максимальный расход прогнозируется в пределах 250-350 м3/с без угрозы негативных последствий.

Кроме того, сообщается о пожарной опасности в некоторых регионах. С 8 по 10 октября в большинстве районов Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих в столице.

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