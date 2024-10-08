В Украину идет теплая сухая осень: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 9 октября

В Украине в среду, 9 октября, ожидается небольшая облачность без осадков. В целом погода, как для второго месяца осени, будет теплой.

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Новый прогноз опубликовали на своем сайте синоптики Украинского гидрометеорологического центра. В среду они ожидают юго-восточный (на востоке страны западный) ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью в среднем будет +6...+11 градусов (на побережье морей +10...+15).

Днем по Украине воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Киевской области сутки пройдут без дождя. Ночью на термометрах будет +6...+11, днем ​​+17...+22. В Киеве – ночью +8...+10, днем ​​около +20 градусов.

Более детально о погоде на Киевщине в среду – читайте по ссылке.

9 октября в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях сохранится пожарная опасность. Она продержится в указанных регионах вплоть до 11-го числа.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в течение этой недели синоптики прогнозируют тенденцию к улучшению погоды в Украине.

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