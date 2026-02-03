В Украину ворвется новая волна холода: синоптик назвала дату. Карта

С 9 февраля в Украине ожидается новая волна холода после непродолжительного повышения температуры. Морозы вернутся ориентировочно к 12 февраля, но будут слабее, чем раньше.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Кроме прогноза о похолодании, специалист рассказала, какой погоды ожидать в среду, 4 февраля.

Когда вернется похолодание

С 5 февраля, по прогнозу, влияние атлантических и южных воздушных потоков усилится. Из-за этого вырастет температура воздуха, увеличится количество осадков и усилится ветер. В то же время уже с 9 февраля в Украину снова придет волна холода, а после 12 февраля ожидается очередное потепление

Погода в Украине 4 февраля

По словам Диденко, 4 февраля в Украине еще сохранится морозная погода. Температура составит от -12 до -19 градусов, а на севере и северо-востоке опустится до -22 градусов.

Днем температура будет колебаться в пределах от -9 до -13 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 градусов. В то же время в западных регионах начнутся первые проявления потепления: температура днем достигнет от -2 до -6 градусов, на Закарпатье термометры покажут до +4.

В Киеве 4 февраля ожидается облачная погода и ветер до 10–12 м/с, вечером возможен небольшой снег. Ночью температура в столице составит от -17 до -19 градусов, днем будет держаться на уровне около -10.

По прогнозам Диденко, антициклон постепенно будет ослабевать, поэтому небо будет преимущественно облачным. На западе Украины возможен снег, местами вместе с дождем. В течение дня 4 февраля осадки распространятся также на Винницкую, Житомирскую и Одесскую области.

Кроме снега, жителей западных областей синоптик предупреждает о сильном юго-восточном ветре со штормовыми порывами. В других регионах ветер будет умеренный, местами порывистый.

