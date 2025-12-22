В Украину ворвется арктический холод: синоптик назвал дату похолодания. Карта

В Украину на смену погоде с преимущественно плюсовыми показателями ворвется арктический холод. Синоптические изменения станут ощутимыми уже в понедельник, 22 декабря.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. Он отметил, что 24-25 декабря столбики термометров местами опустятся до -10 мороза.

"Уже с понедельника, 22 декабря, в циркуляции воздушных масс наметятся холодные изменения. Недаром день зимнего солнцестояния считается началом астрономической зимы и она должна наконец хоть как-то себя проявить...", – написал синоптик.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Метеоролог пояснил, что антициклон, который формируется над Скандинавией, в сочетании с тыловой частью циклонической котловины с северо-востока будет способствовать поступлению арктического холода, который вскоре даст о себе знать.

Если в первые два дня новой недели температура будет колебаться еще вблизи нуля, то уже со среды, 24 декабря, по словам Постриганя, среднесуточные показатели опустятся до -3 – -6 градусов.

"Самыми холодными будут 24-25 декабря с температурами ночью 5 – 10 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов мороза", – говорится в сообщении.

Что касается осадков, то их почти не ожидается. По словам синоптика, после Рождества температурная картина станет переменчивой – незначительные морозы будут сменяться оттепелями.

Напомним, по информации Укргидрометцентра, в понедельник, 22 декабря, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег. Также синоптики прогнозируют ночью и утром туман в большинстве западных, центральных и южных областей.

Как писал OBOZ.UA, на Рождество в Украине ожидается ощутимое похолодание и морозы. По прогнозам синоптиков, теплая погода в начале недели сменится классическими зимними температурами именно на праздничные дни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!