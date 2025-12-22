В некоторых областях дождь и мокрый снег: чем удивит погода 22 декабря. Карта

В понедельник, 22 декабря, зимняя погода особо не удивит украинцев. В некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Также синоптики прогнозируют ночью и утром туман в большинстве западных, центральных и южных областей.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла. На Закарпатье и юге страны ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С", – сообщают синоптики.

В Киеве и области также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла. В Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла.

Ранее сообщалось, что на Рождество в Украине ожидается ощутимое похолодание и морозы. По прогнозам синоптиков, теплая погода в начале недели сменится классическими зимними температурами именно на праздничные дни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что синоптик поразил прогнозом на Рождество в Украине. Впервые за три года в Украине в конце декабря ожидается смена погодных процессов. Приближается устойчивое похолодание и зимние условия именно к Рождеству Христовому. По предварительным расчетам, среднесуточная температура может опуститься ниже нуля уже с 24 декабря.

