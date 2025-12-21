Будут ли морозы на Рождество: синоптик Диденко озвучила прогноз

На Рождество в Украине ожидается ощутимое похолодание и морозы. По прогнозам синоптиков, теплая погода в начале недели сменится классическими зимними температурами именно на праздничные дни.

Таким образом, Сочельник и Рождество пройдут с морозной атмосферой, как и положено зиме. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода на Рождество 2025 года

По словам Диденко, начало недели в Украине будет похожим на погодные условия воскресенья.

В понедельник, 22 декабря, существенных осадков не ожидается – возможны лишь морось или туман. Дневная температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, а на юге страны будет повышаться до +3...+8 градусов.

В то же время синоптик обращает внимание на символическую дату – день зимнего солнцестояния. Именно с этого момента световой день начинает постепенно увеличиваться, что в народе ассоциируют с приближением весны.

Однако, по погодным законам, после этого обычно усиливается холод.

Так, уже на Сочельник и Рождество, 24–25 декабря, в Украину придет ощутимое похолодание. Ожидается снижение температуры и морозы, тогда как понедельник и вторник еще будут оставаться относительно теплыми.

Поэтому, рождественские праздники украинцы будут встречать в настоящей зимней атмосфере.

