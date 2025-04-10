В Украину на Пасху ворвется 'жара', но есть нюанс: синоптики сделали предупреждение

После нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. К Пасхе 2025 года в Украину придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

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Однако синоптики предостерегают: тепло будет неустойчивым и будет сопровождаться дождями. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Начало нынешней недели показалось почти зимним. В разных регионах страны наблюдались ночные заморозки, кое-где шел снег, а ветер усиливал чувство холода. По словам синоптика Натальи Птухи, такая ситуация будет держаться до четверга-пятницы. Однако уже с субботы, 12 апреля, погода начнет стремительно меняться.

По предварительным расчетам, в день Пасхи в воскресенье, 20 апреля, ожидается значительное потепление. Температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+18 градусов в зависимости от региона. При этом не исключаются дожди, особенно в западной и южной части страны.

В столице Пасха обещает быть достаточно комфортной: ночью прогнозируется около +9°C, днем воздух прогреется до +15°C. Вероятна небольшая облачность, но без существенных осадков.

На западе страны традиционно будет прохладнее. Во Львове ночью на Пасху температура опустится до +7°C, днем поднимется до +13°C. Возможен дождь.

В Ужгороде 20 апреля будет +8°C ночью, до +16°C днем. Есть вероятность периодического дождя.

В Николаеве ночью температура не опустится ниже +9°C, а днем поднимется до +18°C — это будет один из самых теплых городов на Пасху. Вероятность дождей в этом регионе очень низкая.

В Одессе будет немного прохладнее: ночью +10°C, днем до +15°C. Здесь также Пасха обойдется без дождей.

Но синоптик предупредила, что давать точный прогноз на Пасху еще рано, поскольку ситуация может изменяться, но тенденция к потеплению сохраняется. По ее словам, "резких перепадов не ожидается".

Напомним, апрель в Украине снова удивляет. В четверг, 10 апреля, в Карпатах продолжает властвовать настоящая зима: снег, мороз, туман и ветер.

Киев в четверг, 10 апреля, утром накрыл снегопад. В результате непогоды в некоторых районах города существенно ухудшилась видимость на дорогах.

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