В Карпатах намело метр снега, мороз достиг 10 градусов: когда в Украину вернется настоящее тепло

Апрель в Украине снова удивляет. В четверг, 10 апреля, в Карпатах продолжает властвовать настоящая зима : снег, мороз, туман и ветер.

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Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья. На утро 10 апреля на горе Поп Иван температура опустилась до –10°C, плотная облачность и почти нулевая видимость.

Ветер дует с запада, 10–12 м/с, падает снег. В сутки его намело около 20 сантиметров, а в отдельных местах образовались метровые переметы.

Такую погоду принесло очередное похолодание, которое продлится еще два дня. По словам синоптикини Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в Украину движется атмосферный фронт из Балтии. Именно она станет причиной облачной, сырой и холодной погоды 10 и 11 апреля. В большинстве регионов ожидается мокрый снег, дождь и мощные порывы ветра. По ночам сохранятся заморозки до –5°C, днем температура не подниматься выше +7°C. В горах все еще будет держаться снежная и морозная картина.

Но уже с субботы ситуация изменится кардинально. В Украину придет ощутимое потепление. По прогнозам синоптиков, в некоторых областях воздух прогреется до +19°C. И хотя окончательные данные еще уточняются, велика вероятность, что и на Пасху, 20 апреля, погода порадует теплом.

Киев в четверг, 10 апреля, утром накрыл снегопад. В результате непогоды в некоторых районах города существенно ухудшилась видимость на дорогах.

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