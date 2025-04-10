'Абрикосы цветут, а снег метет': сеть поразили кадры апрельской 'метели' в Киеве. Видео

Киев в четверг, 10 апреля, утром накрыл снегопад. В результате непогоды в некоторых районах города существенно ухудшилась видимость на дорогах.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Синоптики предупредили об гололеде.

Так, утром четверга Киев начал засыпать снегом, в результате чего из-за большого количества осадков в некоторых районах города ухудшилась видимость на дорогах. Следует добавить важный момент, что из-за "плюсовой" погоды в столице снег почти сразу тает. Стоит добавить, что снегопад поразительно выглядит на фоне цветущих деревьев, в частности абрикосов.

Отметим, в Киевской области в четверг, 10 апреля, синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С. В столице пасмурная погода будет держаться не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Утром снег днем ослабеет и к приходу вечера кончится.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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