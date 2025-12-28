В Украину идут морозы: синоптик предупредила о новогоднем похолодании

В неделю, 29 декабря ожидается преимущественно снежная и ветреная морозная погода. Кое-где столбики термометра покажут незначительные плюсовые показатели.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Максимальная температура будет составлять +2 градуса.

Погода в Украине и Киеве 29 декабря

По словам синоптика, завтра, в течение дня, облачно с редкими просянениями, периодически будет выпадать снег и мокрый снег.

На тротуарах гололедица, на дорогах налипание мокрого снега. Ветер порывистый, сильный, северо-западного направления. Температура воздуха в течение суток будет достигать -1...+2 градуса.

В Киеве 29 декабря будет преобладать облачная влажная погода со снегом, с температурой воздуха 0 градусов.

"Похолодание уже начнется с 30 декабря. 31 декабря и 1 января будут в Украине морозными!", – отмечает Диденко.

В то же время по информации Укргидрометцентра, 29 декабря по всей территории Украины ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем -1...+1 градус.

В столице, по данным УкрГМЦ, завтра будет идти снег. Ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1. В течение дня будет идти снег.

Напомним, что уже с 30 декабря в Украине начнется новый этап похолодания, который принесет с собой морозную погоду. На данный момент же погодная картина имеет вид оттепели с осадками в виде мокрого снега.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

