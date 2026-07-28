В украинском плену находятся 22 гражданина Беларуси, которые воевали на стороне России – Коордштаб

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными впервые с начала полномасштабной войны назвал число граждан Беларуси, которые воевали на стороне России и попали в плен к украинским войскам. По состоянию на июль 2026 года таких есть 22 человека.

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Они находятся в изоляторах для военнопленных в Украине. Об этом в ответ на официальный запрос "Радыё Свабода" сообщил руководитель Секретариата Коордштаба Богдан Охрименко.

"Начиная с 2022 года, семерых беларусов, которые также имели российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену", – сказал он.

В то же время Охрименко не ответил на вопрос, обращались ли беларуские власти к Украине по поводу освобождения беларусов и в каком формате.

Ранее граждан Беларуси обменивали в рамках российско-украинских обменов, проходивших на беларуской территории. Украинская сторона каждый раз обращала внимание на то, что беларусов передавали России.

Однако известен по крайней мере один случай, когда военнопленный – бывший боец Сил специальных операций Беларуси Максим Зязюльчик – после освобождения из украинского плена был осужден по статьям 133 и 356 Уголовного кодекса Беларуси (наемничество и государственная измена соответственно). Зязюльчик отбывает наказание в исправительной колонии № 17 в Шклове (Могилевская область).

Минск и Москва не спешат забирать своих агентов

Киев предложил Беларуси и России обменять гражданку Беларуси Инну Кардаш, которая была задержана в январе этого года по подозрению в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси.

Охрименко отметил, что Украина готова обсуждать любыекакие-либо способы возвращения украинских граждан, лишенных личной свободы, включая передачу России и Беларуси их граждан, которых в Украине обвиняют в шпионаже или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны.

"И российские, и беларуские власти проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни те, ни другие не спешат забирать своих провалившихся агентов, о чем свидетельствует статистика государственного проекта "Хочу к своим", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили и задержали беларускую шпионку Инну Кардаш. Женщина пыталась интегрироваться в одно из штабных подразделений Военной разведки Украины. Операция была проведена после длительного документирования ее деятельности на территории столицы.

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