В Украине зафиксировали землетрясение: где были толчки

Утром 11 января на территории Украины зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 2,0 по шкале Рихтера, поэтому оно относится к неощутимым.

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение зафиксировали около 09:28 в Черновицкой области. Подземный толчок произошел на глубине 4 км.

"11 января 2026 года в 09:28:42 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области, Сокирянской ТГ, магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера), на глубине 4 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", – говорится в сообщении.

Землетрясения в Украине

11 декабря в Чертковском районе Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Толчок зафиксировал Главный центр специального контроля в 21:33 по киевскому времени. Данные свидетельствуют, что источник залегал на малой глубине, поэтому колебания могли почувствовать местные жители.

Кроме того, в ночь на 14 декабря вблизи временно оккупированного Севастополя произошло землетрясение средней силы. Толчки ощущались в районе города и на прилегающей территории Черного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 3 января, сильное землетрясение произошло в южной и центральной Мексике. Сейсмическая тревога прервала первый в новом году пресс-брифинг президента страны Клаудии Шейнбаум.

