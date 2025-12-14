Вблизи оккупированного Севастополя произошло землетрясение: что известно

В ночь на 14 декабря вблизи временно оккупированного Севастополя произошло землетрясение средней силы. Толчки ощущались в районе города и на прилегающей территории Черного моря.

Сейсмическая активность в регионе сохраняется уже несколько дней подряд. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Главный центр специального контроля Украины.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в 02:38 по киевскому времени. Глубина залегания эпицентра составляла около 10 километров, а сам эпицентр располагался в 16 километрах от Севастополя.

Информацию о подземных толчках подтвердили также в Главном центре специального контроля Украины на официальном сайте ведомства.

Утром 14 декабря в районе Севастополя было зафиксировано еще восемь слабых землетрясений. Самое мощное из них имело магнитуду 1,5 балла.

Стоит отметить, что 12 декабря возле оккупированного Крыма также произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. Толчки были зафиксированы около 19:13 по киевскому времени на глубине 10 километров в Черном море – в 26 километрах от Севастополя и примерно в 300 километрах от Николаева. На следующий день представители оккупационного Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета сообщили о 20 афтершоках.

Крымский полуостров остается сейсмоопасным регионом, поскольку расположен на окраине Средиземноморского, или Альпийско-Гималайского, складчатого пояса, где регулярно фиксируется повышенная тектоническая активность.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 декабря в Чертковском районе Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Толчок зафиксировал Главный центр специального контроля в 21:33 по киевскому времени. Данные свидетельствуют, что источник залегал на малой глубине, поэтому колебания могли почувствовать местные жители.

