На Тернопольщине произошло землетрясение магнитудой 2,9: что известно

11 декабря в Чортковском районе Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Толчок зафиксировал Главный центр специального контроля в 21:33 по киевскому времени. Данные свидетельствуют, что источник залегал на малой глубине, поэтому колебания могли почувствовать местные жители.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, обнародовав оперативный отчет о подземном толчке. Учреждением также приведены координаты эпицентра и технические параметры магнитуды.

Толчок был локализован в пределах Мельнице-Подольской территориальной громады Чортковского района. Зафиксирована магнитуда — 2,9 по шкале Рихтера, при этом эпицентр находился примерно на глубине 3 км. По классификации такие события относятся к категории ощутимых, поэтому жители близлежащих населенных пунктов могли заметить легкую дрожь. Специалисты продолжают уточнять параметры, в частности данные по интенсивности, собранные из наблюдений граждан.

По координатам 48,63° с. ш. и 26,14° в. д. определено местоположение эпицентра. В ГЦСК отмечают, что сбор свидетельств от местных жителей помогает точнее оценить силу толчка и характер колебаний на поверхности. Это важно для дальнейшего мониторинга сейсмической активности региона, который хотя и относится к малосейсмическим зонам, однако периодически фиксирует слабые землетрясения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сейсмичность проявляется в западных, юго-западных и южных регионах, где выделяются две основные активные зоны: Карпатская и Крымско-Черноморская.

