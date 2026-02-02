УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Такого не было 15 лет": море в Кирилловке промерзло более чем на 200 метров от берега. Видео

Катя Поплюйко
Новости. Общество
2 минуты
1,3 т.
'Такого не было 15 лет': море в Кирилловке промерзло более чем на 200 метров от берега. Видео

В Кирилловке Запорожской области частично замерзло Азовское море. Промерзание зафиксировано более чем на 200 метров от береговой линии.

Видео дня

Об этом сообщили в местном Telegram-канале. Там также обнародовали видео этого редкого явления.

Что известно

По информации здешних жителей, лед на море последний раз можно было наблюдать более 10 лет назад.

"Такого не было 15 лет": море в Кирилловке промерзло более чем на 200 метров от берега. Видео

"Море промерзло более чем на 200 метров от берега в Кирилловке. Такое явление местные жители помнят около 15 лет назад", – говорится в сообщении.

"Такого не было 15 лет": море в Кирилловке промерзло более чем на 200 метров от берега. Видео

Погода в Кирилловке способствует замерзанию Азовского моря

Частичное замерзание моря произошло вследствие чрезмерно прохладной погоды, которая наблюдается в Украине этой зимой.

Так, по прогнозу сайта Sinoptik, значительные, как для юга, морозы -7...-10 градусов будут держаться в Кирилловке до четвертого февраля. Уже с пятого числа столбики термометров покажут от -2 мороза до +3 тепла. С седьмого февраля стоит ожидать осадки в виде дождя.

"Такого не было 15 лет": море в Кирилловке промерзло более чем на 200 метров от берега. Видео
"Такого не было 15 лет": море в Кирилловке промерзло более чем на 200 метров от берега. Видео

Напомним, накануне в Черном море в Одессе экологи зафиксировали массовый мор морских коньков, которых начали находить на побережье. Причину гибели животных сейчас устанавливают. Информацию о выбросе млекопитающих начали распространять с 27 января 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, после короткой оттепели Украину снова накрыла волна похолодания, поэтому начало февраля продолжит удивлять украинцев сильными морозами. По информации синоптиков, местами столбики термометров опустятся до -30 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!