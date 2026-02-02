'Такого не было 15 лет': море в Кирилловке промерзло более чем на 200 метров от берега. Видео

В Кирилловке Запорожской области частично замерзло Азовское море. Промерзание зафиксировано более чем на 200 метров от береговой линии.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале. Там также обнародовали видео этого редкого явления.

Что известно

По информации здешних жителей, лед на море последний раз можно было наблюдать более 10 лет назад.

"Море промерзло более чем на 200 метров от берега в Кирилловке. Такое явление местные жители помнят около 15 лет назад", – говорится в сообщении.

Погода в Кирилловке способствует замерзанию Азовского моря

Частичное замерзание моря произошло вследствие чрезмерно прохладной погоды, которая наблюдается в Украине этой зимой.

Так, по прогнозу сайта Sinoptik, значительные, как для юга, морозы -7...-10 градусов будут держаться в Кирилловке до четвертого февраля. Уже с пятого числа столбики термометров покажут от -2 мороза до +3 тепла. С седьмого февраля стоит ожидать осадки в виде дождя.

Напомним, накануне в Черном море в Одессе экологи зафиксировали массовый мор морских коньков, которых начали находить на побережье. Причину гибели животных сейчас устанавливают. Информацию о выбросе млекопитающих начали распространять с 27 января 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, после короткой оттепели Украину снова накрыла волна похолодания, поэтому начало февраля продолжит удивлять украинцев сильными морозами. По информации синоптиков, местами столбики термометров опустятся до -30 градусов.

