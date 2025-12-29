В Украине в новогоднюю ночь ударят сильные морозы: где будет до минус 16. Карта

В новогоднюю ночь в Украину придут сильные морозы. В некоторых регионах столбики термометров ночью опустятся до -16 градусов.

Также по всей стране 1 января синоптики прогнозируют небольшие снегопады. Такой прогноз на первый день 2026 года сделали в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 1 января

В Укргидрометцентре предостерегают: ночь 1 января 2026 года выдастся морозной. Кое-где, например, на Сумщине и Харьковщине ночная температура упадет до -14...-16.

Не намного теплее будет новогодняя ночь на Полтавщине и в Черновицкой области (-13...-15) и Днепропетровщине и Ивано-Франковщине (-12...-14).

В большинстве областей на севере, западе и востоке нашего государства, а также в Черкасской и Кировоградской областях ночью 1 января ожидается -9...-11 или -10...-12.

Более "теплой" (в диапазоне от -6 до -9) будет новогодняя ночь на юге и Закарпатье.

Днем в подавляющем большинстве областей Украины синоптики прогнозируют -5...-3. На севере, а также востоке государства диапазон дневной температуры ожидается на 1-2 градуса ниже. На Львовщине и в южных регионах, включая Крым, днем столбики термометров покажут -4...-2 (на Закарпатье и Одесской области -3...-1)

Также во всех регионах будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Свой прогноз сделал также портал sinoptik.ua.

Так, согласно этому прогнозу, в Киеве 1 января ясное утро и погожий день будут медленно перетекать в пасмурный вечер. Без осадков. Суточная температура будет колебаться от -7 до -10 градусов.

Во Львове весь день будет облачно. Ночью пройдет снег. Утром, днем и вечером – без осадков. Самым холодным выдастся утро 1 января – до -8 градусов, днем потеплеет до -3.

В Одессе небо с самого утра затянут облака, однако во второй половине дня они исчезнут. Осадков в облцентре sinoptik.ua не прогнозирует, по температуре – портал обещает -5...-6 ночью и утром и -1...-3 днем и вечером.

В Чернигове в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков. Ночью и утром прогнозируется -7...-9 соответственно, днем и вечером будет -7...-11.

Облачно весь день будет 1 января и в Ужгороде. Ночью там возможен снег, однако к утру он стихнет. Далее до конца суток осадков не будет. Температура, согласно прогнозу, будет колебаться от -4...-5 ночью и утром до -1...0 днем и вечером.

В Днепре тучи в небе будут наблюдаться только утром, но они быстро исчезнут и с обеда установится ясная погода. Осадки маловероятны. Ночью и утром в городе ожидается -7 градусов, днем потеплеет на один градус, к вечеру столбики термометров опустятся до -8.

