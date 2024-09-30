Украину накрывает пылевая буря, в ряде городов образовался смог: что происходит и откуда идут потоки пыли. Фото и видео

Утром 30 сентября юго-восточную часть Украины начала накрывать пылевая буря. В ряде областей существенно ухудшилось качество воздуха, из-за чего местные жители жалуются на проблемы с дыханием и ограниченную видимость на дорогах.

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Причиной пылевой бури стали потоки ветра из Узбекистана. Об этом свидетельствуют данные портала Windy.

По состоянию на 8:00 утра пылевые потоки накрыли южные, восточные и часть центральных областей нашей страны. Самая сильная загрязненность воздуха наблюдается в Днепре, Сумах и Полтаве.

В Сумском гидрометцентре объяснили, что серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины связано с потоками ветра с территории РФ. Также отмечается, что в районе образования атмосферного вихря бушуют масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смог притащил юго-восточный ветер.

Наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. Синоптики рекомендуют украинцам из этих областей ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

В Сумах местные жители опубликовали фото, на которых видно, что толстый слой пыли образовался на автомобилях. Также жители областного центра отмечают, что в городе сложно дышать, поэтому призывают по возможности не выходить на улицу.

В Полтаве качество воздуха начало ухудшаться накануне вечером около 20:30. Индекс качества воздуха (AQI) в областном центре поднялся до 78 при норме от 0 до 50.

По данным портала SaveEcoBot, ухудшение качества воздуха также наблюдается в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Запорожской областях.

Напомним, в Киевской области утром 29 сентября снова фиксировали ухудшение качества воздуха. В ряде городов и сел наблюдалась заметная задымленность и ощущался запах гари.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом. На втором месте был Каир (столица Египта), а на третьем – Джакарта (столица Индонезии).

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