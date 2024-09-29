'Ситуация очень печальная': что стало причиной засухи в Украине и когда наконец пойдут дожди

В этом году метеорологическая осень придет в Украину практически сухой. Засуха, которую вызывает блокирующий антициклон, со временем будет лишь усиливаться, осадки ожидаются только на западе страны.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко. Она объяснила, что этот антициклон пришел в Украину с северо-запада и не дает проникнуть влажным массам в центр страны, на восток и югу.

"Эта ситуация будет продолжаться, даже когда температура снизится. Мы перейдем к осенним показателям, но, скорее всего, осадков не будет примерно до 9-10 октября, по сегодняшним расчетам", – отметила Адаменко.

Синоптик прогнозирует, что дожди в основном пройдут в западных областях Украины.

"К сожалению, осень придет в Украину практически сухой. Засуха будет усиливаться, и ситуация очень печальная. Основные дожди выпадут только в западных областях, где ситуация и так благоприятна для посева. Это Львовская, Ривненская, Волынская области", – рассказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, Адаменко также рассказала, что в западных областях Украины уже снизилась температура воздуха и начались дожди. На остальной территории нашей страны метеорологическое лето продлится до начала октября.

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