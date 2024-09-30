В Украине выпал первый снег: в сети показали кадры. Видео

30 сентября в Украинских Карпатах выпал первый снег, что стало настоящей неожиданностью для местных жителей и туристов. В сети уже появились видео и фотографии заснеженных гор.

Видео дня

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы. В частности, на Пожижевской полонине температура опустилась почти до минус одного градуса, и именно здесь заметны первые следы снега.

Полонина, привычно зеленая даже осенью, теперь выглядит как зимняя сказка – вся под легким белым покровом.

Тем временем на популярном курорте Драгобрат также начинается настоящая зима: склоны гор уже постепенно засыпает снегом, хотя его еще немного.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что на 9:30 30.09.2024 на горе Поп-Иван туман, ветер северный 20-22 м/с. Температура воздуха составляет -5°С.

Стоит отметить, что утром 30 сентября юго-восточную часть Украины начала накрывать пылевая буря. В ряде областей существенно ухудшилось качество воздуха, поэтому местные жители жалуются на проблемы с дыханием и ограниченную видимость на дорогах.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко прогнозирует относительно сухую осень в 2024 году в нашей стране. Это связано с антициклоном. Больше всего осадков ожидается на западе Украины.

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