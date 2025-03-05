В Украине в ближайшую неделю будет тепло, а затем ворвется похолодание: синоптик дала прогноз

До конца недели в Украине сохранится теплая, почти апрельская погода. Днем воздух будет прогреваться до +16, а кое-где и до +18 градусов.

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Преимущественно будет солнечно, а порывистый ветер ожидается только в четверг. Прогнозом на текущую неделю поделилась синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что до конца недели в Украине будет сохраняться очень теплая погода. Днем максимальная температура воздуха будет достигать +14+16, местами в центре и на юге – до +18 градусов.

"Ветер завтра еще погуляет – местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. А на протяжении 7, 8 и 9 марта стихнет и будет умеренным или небольшим. И к этой синоптической идиллии еще и добавится олнце – будет или переменная облачность или ясно", – отметила Диденко.

В Киеве также в четверг, 6 марта, будет по-апрельски тепло. Осадков в столице не ожидается. В то же время прогнозируется сильный и порывистый ветер. Дневная температура воздуха составит +15.

В следующие три дня, пятницу, субботу и воскресенье, ветер в Украине ослабнет.

"Будет сухо, ясно, с солнышком и в течение дня: в пятницу +15 градусов, в субботу и воскресенье немного свежее, +10+12 градусов. Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта", – отметила Диденко.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на 8 марта.

Также сообщалось, что в Укргидрометцентре прокомментировали слухи о приближении "грязного облака" к Украине.

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