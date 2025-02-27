В Укргидрометцентре прокомментировали слухи о приближении 'грязного облака' к Украине: есть ли опасность

В Украинском гидрометеорологическом центре опровергли информацию о приближении "грязного облака" к Украине. Фейк об этом распространяют в соцсетях, утверждая, что явление следует ожидать в начале весны.

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Об этом в эфире телемарафона сообщила синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха. Она пояснила, что новость не подтверждена, а такого понятия, как "грязное облако", вообще нет.

По словам журналистов, в Telegram-каналах распространяется информация со ссылкой на модельные расчеты сайта Ventusky, что в начале марта Украину "накроет загрязненное облако", и качество воздуха значительно ухудшится.

Согласно этим "данным", такой "прогноз" актуален для западных и восточных областей якобы на 3-4 марта: "облако распространится на центральные и южные регионы, держась несколько дней".

"Очень просим не доверять непроверенным источникам из интернета. Часто сейчас кто-то начинает распространять информацию из Ventusky... Обо всех загрязнениях и опасностях мы заранее сообщаем", – предостерегла синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля в Киеве зафиксировали ухудшение состояния воздуха из-за накопления взвешенных веществ (пыли). Специалисты объясняют, что так называемая туманность в городе наблюдалась из-за того, что маловетренная погода из-за повышенного атмосферного давления не способствует рассеиванию примесей в воздух.

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