"Сюрпризы" возможны? Синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на 8 марта

В Украине ожидается преимущественно теплая погода на Международный женский день, 8 марта. По прогнозам, дневная температура будет держаться в плюсовом диапазоне.

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Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA. Она отметила, что пока рано говорить о конкретных температурных показателях на 8 марта, но общая тенденция свидетельствует о сохранении теплых дневных максимумов.

По ее словам, "дневные максимумы в основном будут сохраняться в плюсовых значениях".

Ночные морозы все еще возможны, поскольку март сочетает в себе как зимние, так и весенние погодные явления и проявления.

Какая будет погода по Украине 8 марта

Как свидетельствуют данные погодного сайта Sinoptik.ua, в Киеве 8 марта температура воздуха будет колебаться от +5 до +12 градусов, облачно.

Во Львове в этот день было солнечно, а небо будет ясным почти весь день. Вечером его затянут тучи. Осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха поднимется до +15, а ночью опустится до +1.

В Одессе тоже будет солнечно и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов, ночью будет прохладнее.

В Харькове на протяжении всего дня 8 марта небо будет покрыто облаками, но осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +12 градусов.

В Херсоне солнечно и ясно, температура воздуха днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до -1.

В Днепре ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Дневная температура воздуха от +2 до +11 градусов. Ночью ожидается +3 градуса.

В Чернигове солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Максимальная дневная температура будет +13 градусов, а ночью опустится до +3 градусов.

В свою очередь, в Ивано-Франковске весь день небо будет ясным, а днем температура воздуха поднимется до +17 градусов, ночью ожидается "минус". В Ужгороде днем прогнозируют до +16, а ночью поближе к 0 градусов. В Черновцах температура воздуха поднимется до +15 градусов, солнечно и ясно.

Как сообщал OBOZ.UA, начало весны принесет в Украину потепление, при этом местами возможны осадки в виде мокрого снега. В первые дни марта ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, особенно в светлое время суток.

В Укргидрометцентре тоже рассказали, что в первые дни весны в Украину вернутся осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы станут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны.

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