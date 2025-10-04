В Украине упростили процесс перевода между воинскими частями: как это работает с 1 октября

Кабинет министров 1 октября принял ряд решений по переводу военнослужащих в другие воинские части. Нововведения должны упростить и ускорить существующий механизм переводов.

В частности, правительство приняло меры для противодействия игнорированию или затягиванию решений командирами на местах по кадровым переводам. Подробности об изменениях, которые уже начали действовать, раскрыл министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Что изменилось с 1 октября

Шмыгаль рассказал, что решение об изменениях в процессе перевода военнослужащих в другие воинские части правительство приняло 1 октября – на основе представления Министерства обороны.

Нововведения имеют целью улучшить существующий механизм.

"Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений. Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов — принять меры по началу сдачи должности военнослужащим. Определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа", – рассказал министр обороны.

Кроме того, нововведения коснулись переводов между Вооруженными силами и Национальной гвардией.

"Упрощаем процедуру перевода из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот. Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение Армия+. Таким образом реализуем ключевые приоритеты Министерства: забота о военных и повышение эффективности Сил обороны", – пояснил Шмыгаль.

Глава оборонного ведомства также анонсировал следующие шаги в упрощении и ускорении переводов военнослужащих между подразделениями: соответствующая работа уже в разгаре.

