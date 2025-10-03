Кто потеряет отсрочку от мобилизации в октябре и куда отправят служить: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, которые продлены до 5 ноября 2025 года. Отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от службы, однако при определенных условиях это право может быть утрачено.

Законодательство предусматривает ряд оснований, при которых предоставленная отсрочка для военнообязанного может быть отменена. Кто относится к этой категории и куда отправят служить военнообязанных объясняет OBOZ.UA.

Кто может потерять отсрочку в октябре 2025 года

Юрист Геннадий Капралов предостерегает, что рискуют лица с неверно оформленными военно-учетными документами, неполными или невозобновленными данными в учете, а также те, кто числится в розыске из-за технических или бумажных ошибок.

Если такие люди не воспользуются предусмотренным механизмом исправления, это может привести к потере отсрочки.

В то же время юрист Юлия Пацера объяснила, что в октябре отсрочку потеряют только те граждане, у которых истек срок или отпали основания для ее предоставления. Например, отец троих детей может остаться без отсрочки, если будет иметь задолженность по выплате алиментов, превышающую сумму трехмесячных платежей.

Лица, осуществляющие уход за больными, теряют право на отсрочку в случае смерти подопечного или исчезновения потребности в уходе. Так же родитель-одиночка лишается отсрочки в день, когда его ребенку исполняется 18 лет

Выбор должности, на которой будет служить человек

По словам адвоката, кандидата юридических наук и офицера юстиции ВСУ Евгения Филипца, если у призывника есть собственная военно-учетная специальность, он, скорее всего, будет проходить службу именно по ней. В случае ее отсутствия мобилизованного направляют на соответствующее обучение.

"Когда есть необходимость назначения военнослужащих на должности по новой специальности, этому обязательно должна предшествовать соответствующая подготовка. Мы находимся в условиях военного положения, поэтому военнослужащие могут назначаться на должности, предусмотренные так называемыми "штатами военного времени" – по новой специальности с учетом приобретенного опыта. То есть человека могут переквалифицировать согласно потребностям войска", – пояснил он.

Напомним, в Украине определение пригодности военнообязанных к службе происходит через военно-врачебную комиссию (ВВК) по Росписи болезней, утвержденной Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или годным к службе в тылу.

