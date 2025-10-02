Могут ли студента мобилизовать перед зачислением в аспирантуру: детальное объяснение

Студенты, которые завершают обучение в магистратуре, теряют право на отсрочку от мобилизации до момента зачисления в аспирантуру. Это связано с отсутствием необходимой справки из ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования) в промежуточный период.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий. Он уточнил, что справку ЕГЭБО можно получить только после начала обучения в аспирантуре, поэтому между магистратурой и аспирантурой студент официально не имеет оснований для отсрочки.

Согласно объяснению эксперта, студенты дневной или дуальной формы обучения, которые придерживаются принципа последовательности получения образования, пользуются правом на отсрочку во время обучения. Однако после получения диплома магистра такое право автоматически прекращается.

Юрист отметил, что территориальные центры комплектования принимают только справку из ЕГЭБО как подтверждение обучения. Если студент еще не зачислен в аспирантуру, он не может предоставить этот документ и, соответственно, не имеет законных оснований избежать мобилизации.

Таким образом, в промежутке между окончанием магистратуры и поступлением в аспирантуру будущий ученый может быть мобилизован. Отсрочка возобновляется только после получения подтверждения о зачислении в аспирантуру.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине возобновили прием обращений от агропромышленных компаний по определению их критически важными для отрасли. Таким образом забронировать работников от мобилизации смогут еще больше аграрных предприятий.

Также напомним, расширили основания для бронирования военнообязанных: теперь это касается бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, производящих дроны и оборонную технику. Для критически важных компаний в зонах боевых действий возможно 100-процентное бронирование работников.

