В Украине упростили процедуру получения статуса УБД: алгоритм действий

В Украине была упрощена процедура предоставления гражданам статуса участника боевых действий. Главное изменение – приоритет на цифровизацию и автоматическое внесение данных.

Видео дня

Статус участника боевых действий – это официальное государственное признание вклада военнослужащего в защиту Родины. В Минобороны рассказали, как же можно получить указанный статус

О чем речь

Право на получение статуса участника боевых действий имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые:

принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных, специальных) задач в районах ведения военных (боевых) действий .

(служебных, специальных) (боевых) . выполняли задачи на временно оккупированных территориях .

. выполнили боевую задачу по огневому поражению противника (в составе подразделения ракетных войск или ПВО), независимо от района выполнения задач.

Причем в Украине гарантировано сохранение права на статус участника боевых действий для военнослужащих, которые были захвачены в плен (кроме добровольной сдачи в плен) или пропавших без вести во время выполнения боевых задач.

Как получить статус УБД

На сегодня действуют два механизма получения статуса – автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны и через соответствующие Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД.

Автоматическая справка

Первый, "автоматический путь" на сегодня считается самым удобным и быстрым способом. Военнослужащему не нужно писать рапорты или собирать документы самостоятельно, отмечают в Минобороны.

Уполномоченные лица воинских частей сами обязаны в 5-дневный срок со дня начала выполнения военнослужащим боевого задания внести соответствующие сведения непосредственно в Единый государственный реестр ветеранов войны.

"Статус УБД приобретается автоматически после формирования соответствующей записи в Реестре с применением его программных средств", – отметили в министерстве.

Путь через соответствующую Комиссию

При оформлении статуса собственноручно, сначала должны уполномоченные лица воинской части оформить Справку о непосредственном участии лица в мероприятиях по обеспечению обороны. Указанная Справка вместе с необходимыми документами направляется на рассмотрение соответствующей Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД.

Комиссия изучает документы и принимает решение – в месячный срок. После принятия положительного решения Комиссия передает информацию в Министерство по делам ветеранов Украины для внесения данных в Реестр, после чего статус считается приобретенным.

Также Комиссия организует выдачу удостоверения, которое после оформления передается в воинскую часть для вручения военнослужащему.

Каждый ли может получить статус УБД

Нет, не каждый. Предоставление статуса УБД может быть отклонено в следующих случаях:

наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время участия в мероприятиях;

за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время участия в мероприятиях; отсутствие правовых оснований или необходимых документов ;

; представление недостоверной информации.

Причем решение комиссии можно обжаловать в судебном порядке, и если причины отказа будут устранены, заявитель сможет подать документы на получение статуса УБД повторно.

Как сообщал OBOZ.UA, тема призыва мужчин старше 55 лет в Украине остается актуальной: с 1 января призыв лиц старшего возраста происходит по определенным условиям, определяющим, кого могут мобилизовать и куда направить служить, и отдельные категории лиц могут быть освобождены от призыва и не подлежат мобилизации. Подробнее об этом смотрите здесь.

Военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!