Кого из мужчин в возрасте 50+ лет могут мобилизовать до конца января: объяснение

В Украине продлено военное положение, а вместе с ним и мобилизация. Поэтому тема призыва мужчин старше 55 лет пока остается актуальной.

С 1 января призыв лиц старшего возраста происходит по определенным условиям, определяющим, кого могут мобилизовать и куда направить служить, отдельные категории лиц могут быть освобождены от призыва и не подлежат мобилизации. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Что говорит закон

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", основная категория граждан, подлежащих призыву, – это военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, так что после 50 лет мобилизация проводится на общих основаниях . При этом существуют определенные особенности для мужчин старшей возрастной группы.

Ключевыми факторами для призыва остаются:

– состояние здоровья по результатам ВВК;

– наличие нужной военно-учетной специальности;

– отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования и текущие потребности Вооруженных сил.

То есть, если мужчина годен к службе, не имеет отсрочки или брони и обладает востребованной специальностью, его могут мобилизовать даже в 59 лет.

Куда отправляют мужчин 50+

Вместе с тем призыв мужчин после 50 лет не означает службы на передовой или в штурмовых подразделениях. Обычно военнообязанных старшего возраста привлекают в подразделения обеспечения и тыловых структур, где их опыт и физические возможности будут максимально полезными.

При каких условиях мужчин 55+ не мобилизуют

Мужчины старше 50 лет не подлежат призыву, если имеют законные основания для отсрочки, в том числе по состоянию здоровья, или находятся на бронировании в организациях и предприятиях для работы в тылу.

Как писал OBOZ.UA, военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

