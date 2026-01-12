В Украине ударит до 20 градусов мороза, пойдет снег: синоптик рассказала, где будет холоднее всего. Карта

С начала недели в Украине и дальше будут держаться низкие температуры. В некоторых областях термометры покажут до -20 градусов. Во вторник, 13 января морозы усилятся, а на дорогах ожидается гололедица.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, самая холодная ночь будет в северных областях. Там температура будет колебаться от -15 до -20 градусов.

В то же время в центре и на востоке Украины ожидается от -10 до -14 градусов, на юге и Закарпатье термометры покажут от -6 до -12 градусов. Днем в северных регионах температура будет держаться на уровне от -10 до -14 градусов. На остальной территории прогнозируется от -6 до -9 градусов.

Снежить будет только в западных областях, а большинство регионов будут оставаться без существенных осадков. В Киеве 13 января снега тоже не ожидается. Ночью температура в столице опустится до -18 градусов, днем синоптик прогнозирует до -12 градусов.

Как отмечает Диденко, небольшое потепление ожидается с 15 января, в этот же день ожидается снег.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в большинстве областей Украины сильные морозы удержатся как минимум до 15 января. Только с 17 числа ожидается повышение температуры. В южных и западных регионах возможны оттепели.

Напомним, на западе нашей страны настоящая зимняя погода: пейзажи покрыли снега, отметки на термометрах показывают температуру до минус 10 градусов. Причем из-за сильных порывов ветра продолжающийся снегопад превратился в мощную метель.

