В Украине станет 'свежее', в некоторых областях пойдет снег: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

В среду, 18 декабря, в Украине станет немного прохладнее, однако теплая воздушная масса будет преобладать почти по всей территории. На востоке страны и в Сумской области ожидается мокрый снег, а на западе пройдут небольшие дожди, на остальной территории – без осадков.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Ветер будет оставаться порывистым, однако на западе, севере и в центре начнет ослабевать.

В восточной части Украины и на юге порывы ветра местами достигнут до 15-20 метров в секунду.

В течение дня температура воздуха составит +2…+6 градусов, а в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет прохладнее – около 0…+3 градусов. В западных и южных областях ожидается теплее – от +5 до +10 градусов.

В Киеве в среду будет сухо, однако северо-западный ветер будет оставаться порывистым и некомфортным. Температура несколько снизится ночью 0...+2 градуса, днем – +2...+4 градуса.

По словам Диденко, 19-20 декабря ожидается очередное потепление, но уже 20-21 декабря температура воздуха начнет постепенно снижаться. До Рождества значительных морозов в Украине не предвидится.

Напомним, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, что погода в Украине на Новый год будет теплой, с влажной атмосферой и осадками в виде мокрого снега почти по всей территории. Морозы и снегопады синоптики прогнозируют только в западных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, во второй декаде декабря ожидается увеличение количества осадков и усиление ветра во время прохождения атмосферных фронтов. В некоторых местах возможно образование гололеда. Однако характер погодных условий зависит от конкретного региона и температуры воздуха.

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