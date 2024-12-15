Какая будет погода на Новый год в Украине: синоптики сказали, стоит ли ожидать снега и морозов

Погода в Украине на Новый год будет теплой, почти по всей территории будет преобладать влажная атмосфера и пройдут осадки в виде мокрого снега. Лишь в западной части страны синоптики прогнозируют морозы и снегопады.

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Об этом рассказала кандидат географических наук Вера Балабух, сообщает ТСН.ua. Она отметила, что в последние годы погода в новогоднюю ночь отличается аномально теплыми показателями и отсутствием снега.

В восточных регионах Украины 31 декабря прогнозируется теплая погода, не ниже -2˚C ночью. В центре страны в новогоднюю ночь ожидается влажная атмосфера и возможны осадки в виде мокрого снега.

Жителям западной Украины с приближением нового года следует ожидать крепких морозов и новых порций снега. В южных регионах страны прогнозируются тихие и спокойные дни без мороза, а в Киеве в новогоднюю ночь ожидается теплая и дождливая погода.

Напомним, по словам Балабух, зима в Украине 2024-2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Самым холодным зимним месяцем станет январь, однако существенных осадков ждать не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в середине декабря синоптики прогнозируют температурные "сюрпризы". В страну будут активнее заходить атмосферные фронты, хотя сильных морозов не предвидится.

Во второй декаде декабря уже будет и больше осадков, и усиление ветра во время прохождения фронта. Кое-где может быть гололедица. Однако все будет зависеть от региона и температуры воздуха.

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