В Украине с 1 мая сократят срок прохождения БЗВП: что известно и кого коснется

В Украине с 1 мая 2025 сократят срок прохождения базовой общевойсковой подготовки (БЗВП). Нововведение будет касаться военнообязанных граждан, которые имеют проблемы со здоровьем и ранее отнесенных к категории "ограниченно пригодные".

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OBOZ.UA рассказывает об этих изменениях подробнее. Согласно решению ВЛК, эти лица могут проходить военную службу исключительно в тыловых подразделениях, в частности в частях обеспечения, охраны, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, а также в подразделениях логистики, связи и охраны.

С 1 мая для этой категории военнослужащих программа обучения будет предусматривать следующие изменения:

– сокращение срока подготовки с 45 до 30 суток;

– снижение интенсивности физических нагрузок;

– формирование отдельных учебных подразделений.

Нововведения будут касаться как военных, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил подготовку на кафедрах военной подготовки или проходит ее повторно.

Базовая общевойсковая подготовка с 1 мая: кто должен пройти

Согласно действующему законодательству, срок прохождения срочной военной службы в мирное время составляет 5 месяцев, а в условиях военного положения – 3 месяца. Граждане Украины в возрасте до 24 лет смогут самостоятельно определять год и период прохождения основной военной службы.

Кроме того, вводится базовая общевойсковая подготовка, которая с 1 сентября 2025 года станет обязательным элементом обучения в учебных заведениях всех форм собственности. Закон также устранил несогласованность отдельных положений по призыву.

В частности, военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или основную военную службу, не подлежат призыву во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста. Такие лица могут быть призваны на военную службу раньше этого срока только по их добровольному согласию.

Напомним, военнослужащие ТЦК и СП, не имеющие боевого опыта и не имеющие ограничений по состоянию здоровья, будут переведены в части, выполняющие задачи в зонах боевых действий. На их должности будут назначены военнослужащие, получившие ранения, контузии или другие повреждения здоровья и поэтому не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях.

Ранее OBOZ.UA объяснял, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая. Мобилизации подлежат военнообязанные граждане 25-60 лет. Мобилизовать с 18 лет принудительно могут только лица, окончившие военную кафедру или проходящие срочную службу.

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