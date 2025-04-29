Все сотрудники ТЦК без ограничений по состоянию здоровья должны получить боевой опыт: распоряжение Сырского

Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлены на службу в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать тех, кто получил ранения, контузии и не может исполнять обязанности в боевых подразделениях.

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Такое решение принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщили во вторник, 29 апреля, в Генеральном штабе ВСУ. Как отмечается, по решению главкома осуществляется проверка комплектования ТЦК личным составом с боевым опытом.

"Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", – говорится в сообщении Генштаба.

А на их должности будут назначаться лица, которые получили ранения, контузии и в соответствии с состоянием здоровья не могут служить в боевых подразделениях.

Общую координацию процесса осуществляет один из заместителей начальника Генштаба, говорится в сообщении.

Какова цель ротации в ТЦК

Меры направлены на улучшение качества работы ТЦК и СП и обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах, добавили в Генштабе.

По данным ведомства, с 2022 по 2025 год состоялась замена (ротация) всех руководителей ТЦК и СП.

В настоящее время почти 70% военнослужащих ТЦК уже имеют боевой опыт, заявили в Генштабе.

Потерпевшие ранения защитники и защитницы контузий во время боевых действий составляют около половины всего личного состава территориальных центров комплектования.

20% персонала ТЦК – гражданские лица, то есть работники ВСУ, информировали в Генштабе.

"В последние годы осуществлен ряд существенных изменений в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствована система учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и т.д.", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что мероприятия по усовершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая. Мобилизации подлежат военнообязанные граждане 25-60 лет. Мобилизовать с 18 лет принудительно могут только лиц, окончивши военную кафедру или проходивших срочную службу.

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