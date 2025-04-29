Кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая: объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой в ВСУ призывают военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Некоторые граждане не подлежат мобилизации по разным причинам, поэтому часть украинцев не могут быть призваны в ряды ВСУ принудительно.

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Однако часть украинцев обязана явиться в ТЦК и СП даже без получения повестки. OBOZ.UA выяснил, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая.

Согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Принудительно мобилизовать с 18 лет могут лишь в случае, если такие лица закончили военную кафедру при вузе или проходили срочную службу. В противном случае в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

В условиях военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в территориальные центры комплектования даже без получения повестки. В частности, явиться в военкомат нужно в случае смены места жительства в пределах Украины; выезда за границу не более чем на 3 дня; при изменении персональных данных; утрате военно-учетного документа; обновлении данных с информацией в ТЦК или для подтверждения права на отсрочку.

Стоит отметить, что украинцы, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение в связи с призывом на военную службу по мобилизации, время явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии. В случае невыполнения этой обязанности в течение 60 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в полицию для административного задержания человека.

Напомним, недавно появилась информация о том, что студентов старше 25 лет могут избавить отсрочек от мобилизации. В частности, уже готовятся изменения в соответствующий закон.

Как сообщал OBOZ.UA, есть несколько условий, при которых можно отказаться от повестки и не получить за это наказание. Достаточно объяснить представителям ТЦК и СП причины отказа.

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