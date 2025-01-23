В Украине посреди зимы зацвели подснежники: в сети показали фото из Одессы и Хмельнитчины
В Украине во второй половине января в некоторых городах уже расцвели подснежники. Эти краснокнижные цветы заметили в Одессе, а также в Хмельницкой области.
Фотографиями нежных белых цветов поделился в Facebook в четверг, 23 января, хмельнитчанин Евгений Поворознюк. Он отметил, что для их цветения еще рановато.
"Чудеса природы. Подснежники начинают цвести уже в январе", – прокомментировал мужчина.
Один из одесских Telegram-каналов 23 января также показал снимки подснежников на одной из городских клумб.
"Подснежники без снега", "А снега нет – туман и сырость", – прокомментировали читатели паблика в комментариях.
Добавим, что по состоянию на вечер четверга (на 16:00) на юге и местами на западе температура воздуха была выше +5 градусов.
Как писал OBOZ.UA:
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