В Украине посреди зимы зацвели подснежники: в сети показали фото из Одессы и Хмельнитчины

В Украине во второй половине января в некоторых городах уже расцвели подснежники. Эти краснокнижные цветы заметили в Одессе, а также в Хмельницкой области.

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Фотографиями нежных белых цветов поделился в Facebook в четверг, 23 января, хмельнитчанин Евгений Поворознюк. Он отметил, что для их цветения еще рановато.

"Чудеса природы. Подснежники начинают цвести уже в январе", – прокомментировал мужчина.

Один из одесских Telegram-каналов 23 января также показал снимки подснежников на одной из городских клумб.

"Подснежники без снега", "А снега нет – туман и сырость", – прокомментировали читатели паблика в комментариях.

Добавим, что по состоянию на вечер четверга (на 16:00) на юге и местами на западе температура воздуха была выше +5 градусов.

Как писал OBOZ.UA:

– Ученые насторожены тем фактом, что Гренландия потеряла почти 2400 кубических километров льда за 13 лет. Это показывают спутниковые снимки NASA и Европейского космического агентства.

– Тем временем швейцарские ученые предупреждают, что миром распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Они становятся более горячими и распространенными с 1980 года.

– Метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть до 2100 года. Этот сценарий угрожает стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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