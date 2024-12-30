Гренландия потеряла почти 2400 км³ льда за 13 лет: этой водой можно было бы заполнить самое большое озеро Африки. Тревожное видео

Ученые насторожены тем фактом, что Гренландия потеряла почти 2400 кубических километров льда за 13 лет. Это показывают спутниковые снимки NASA и Европейского космического агентства.

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Исследователи показали тревожное замедленное видео, где катастрофическое таяние льда происходит за 30 секунд. Для сравнения, этой водой можно было бы заполнить самое большое озеро Африки, пишет Space.com.

Новое исследование показывает, что Гренландия потеряла 2347 км³ льда между 2010 и 2023 годами. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, Гренландский ледниковый щит теряет массу с 1998 года, и сейчас он является вторым по величине фактором повышения уровня моря после расширения воды, которое происходит из-за повышения температуры.

Однако новое исследование касалось не только количественного определения потери льда. И NASA, и ESA имеют спутники, которые внимательно следят за регионом.

По словам ученых, CryoSat-2 ESA использует радар для измерения высоты земной поверхности, в то время как ICESat-2 NASA использует лазерные измерения. Оба метода имеют плюсы и минусы. Так что исследователи хотели быть уверенными, что оба измерения дадут одинаковые результаты и могут быть объединены для большей точности.

Результаты показали, что два метода отличались не более чем на 3% в своих оценках смены высоты на ледниковом щите Гренландии. Их общие результаты показали, что за 13 лет ледяной покров стал тоньше в среднем на 1,2 метра.

Однако ученые отмечают, что это среднее число скрывает основные отличия. На видео можно увидеть, как края ледяного покрова тают быстрее чем центр, особенно в местах, где ледники впадают в море.

По подсчетам экспертов, края ледяного покрова потеряли в среднем 6,4 метра. Выходные ледники понесли наибольшую потерю, с максимумом 75 м на леднике Zachariae Isstrom. Худшие потери отображаются темным красным цветом в новом видео.

С 2020 года CryoSat-2 и ICESat-2 обращаются по одной траектории – совместными усилиями ESA и NASA, чтобы убедиться, что данные, собранные обоими спутниками, могут быть одновременными и синхронизированными, говорят исследователи.

"Приятно видеть, что данные "сестринских миссий" дают согласованную картину происходящих в Гренландии изменений", – заявил научный сотрудник проекта миссии ICESat-2 в NASA Торстен Маркус.

"Понимание сходств и различий между радаром и лидером, измеряющих высоту ледяного покрова, позволяет нам в полной мере использовать взаимодополняющую природу этих спутниковых миссий", – добавил ученый.

Ранее OBOZ.UA писал, что Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата.

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