Ученые из Швейцарии предупредили об угрозе 'мегазасух' на Земле: что ждет человечество

Швейцарские ученые предупреждают, что миром распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Они становятся более горячими и распространенными с 1980 года.

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Новое исследование отмечает, что стойкие многолетние засухи будут продолжать распространяться вместе с потеплением климата. Эти данные за сорок лет ясно демонстрируют угрожающие изменения климата, вызванные деятельностью человека, пишет ScienceDaily.

Исследователи из Швейцарского федерального института лесных, снежных и ландшафтных исследований (WSL) обнаружили, что в период с 1980 по 2018 годы засухи увеличивают глобальную площадь пораженной территории в среднем примерно на 50 000 квадратных километров в год. Для сравнения, это площадь больше, чем в Швейцарии.

Угроза для человечества

Эксперты объяснили, что такие изменения произошли из-за повышения температуры, связанной с изменением климата. Это приводит к большим колебаниям осадков и одновременно увеличивает испарение из почвы и растительности.

Такой сбой сокращает запасы питьевой воды, а также может привести к массовым неурожаям, отсутствию продовольственной безопасности, увеличению смертности деревьев и увеличению количества лесных пожаров, которые уже можно наблюдать в последние годы.

"Многолетние засухи наносят огромный экономический ущерб, например, в сельском хозяйстве и производстве электроэнергии", – сказал руководитель исследования Дирк Каргер.

Одним из ярких примеров этих тревожных тенденций является пятнадцатилетняя мегазасуха в Чили, самая длительная за тысячу лет. Это почти истощило запасы воды в стране, оказав серьезное влияние на сельское хозяйство и жизненно важные работы по добыче полезных ископаемых, пишет Earth.com.

Обнаружение скрытых засух

Чтобы решить проблему последовательного определения экстремальных многолетних засух, исследователи проанализировали глобальные метеорологические данные с 1980 по 2018 год.

Рассчитав аномалии в количестве осадков и испарении – совместном испарении и транспирации растений – ученые смогли составить карту возникновения мегапосух по всей планете, даже в отдаленных районах, таких как тропические леса и Анды.

"Наш метод не только нанес на карту хорошо задокументированные засухи, но и пролил свет на экстремальные засухи, прошедшие без внимания радаров", – объяснил старший научный сотрудник WSL и соавтор автор исследования Дирк Каргер.

Результаты исследования подчеркивают, как экосистемы по-разному реагируют на повышение температуры. Больше всего пострадали луга умеренного пояса, тогда как бореальные и тропические леса сначала демонстрировали стойкость или неожиданные реакции.

Исследование не только изменяет представления человечества о засухе, но и подчеркивает критическую потребность в улучшении подготовки и политических мерах по борьбе с условиями все более суровой и более устойчивой засухи.

Поскольку изменение климата прогрессирует, понимание, полученное в результате этого исследования, будет иметь решающее значение для формирования устойчивого будущего для экосистем, сельского хозяйства и управления водными ресурсами по всему миру, отмечают ученые.

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