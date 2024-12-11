Треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году из-за глобального потепления, – биолог

Метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть до 2100 года. Этот сценарий может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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Биолог из Университета Коннектикута Марк Урбан сделал анализ 485 исследований, проведенных за последние 30 лет по способности видов адаптироваться к изменению климата. И его прогнозы неутешительны, пишет Science.

Известно, что выбросы парниковых газов, создаваемые человеком, приводят к нагреванию атмосферы и морской воды. Повышение температуры приведет к непредсказуемым изменениям погоды. Кроме потепления, ожидается, что в некоторых местах станет влажнее, а в других – суше, говорят эксперты.

По словам исследователей, вполне вероятно, что мир увидит больше экстремальных погодных условий, таких как засухи, ураганы и тайфуны в дополнение к грозам или снежным бурям. Такие изменения создадут давление на виды, которые не могут контролировать свою окружающую среду, как это делают люди, подвергая многих риску.

Биолог Марк Урбан нашел 485 статей, включавших изучение вида и его способности переживать изменения среды. Он сравнил эти данные с оценками будущего потепления и определил, какие изменения могут произойти и в каких областях. Затем исследователь сделал оценку вероятного выживания определенного вида на основе места их обитания и способности к миграции или адаптации.

Ученый обнаружил, что если глобальная температура, по самому худшему сценарию, поднимется примерно на 5,4°C к концу этого века, это, вероятно, приведет к вымиранию примерно одной трети всех живущих сегодня видов.

Урбан отметил, что возможные случаи вымирания, вызванные цепной реакцией, – когда исчезает маленькое животное, то впоследствии вымирает и большее, которое питается им.

Биолог также отмечает, что некоторые группы видов или типы подвергаются гораздо большему риску, чем другие, например, земноводные.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые задокументировали вымирание 610 видов птиц, а к 2224 году исчезнет еще тысяча – это экологическая катастрофа.

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