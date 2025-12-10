В Украине на испытательном полигоне погиб британский военный: что известно о трагедии

Утром во вторник, 9 декабря, в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. Трагедия произошла далеко от линии фронта на одном из испытательных полигонов.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X. Он получил травмы, когда наблюдал за испытанием украинскими военными нового вооружения.

"Он получил травмы вследствие несчастного случая во время наблюдения за испытанием новой оборонительной системы украинскими военными, что происходило далеко от линии фронта", – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что семью погибшего уже проинформировали об этом трагическом событии. "Мы скорбим вместе с ней в это трудное время", – добавили в ведомстве.

Министр обороны Великобритании Джон Хили отреагировал на гибель британца.

"Опустошен смертью британского военнослужащего в Украине. Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами, которые оплакивают потерю близкого человека. Мы искренне сочувствуем им", – написал он.

