В Украине пропал без вести доброволец из Румынии: что известно

31-летний румынский военный Андриан Виорел Юрка, пропал без вести на востоке Украины в конце августа 2025 года. Последний раз он выходил на связь с сестрой.

Об исчезновении бойца сообщает румынское издание Veridica. Информацию подтвердили в румынском батальоне, где служил мужчина, отметив, что его смерть не подтверждена и он может находиться в российском плену.

Румынский доброволец Андриан Виорел Юрка, известный под позывным"Blackfish", официально считается пропавшим без вести во время боевых действий на востоке Украины. Последний раз он общался с сестрой 29 августа. С тех пор связь с ним исчезла. 9 октября семье сообщили о его исчезновении.

"Blackfish" в рядах украинской армии провел более года. Сначала присоединился к Международному легиону, впоследствии воевал в составе Третьей штурмовой бригады. По словам сестры пропавшего, он решил присоединиться к украинской армии из-за зверств, совершенных россиянами. До войны он работал в ИТ-сфере и занимался благотворительностью – помогал детям-сиротам и пожилым людям.

По состоянию на 12 октября, тело Андриана не нашли, правоохранители проводят расследование.

