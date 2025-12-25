Будет ли снег на Новый год? Синоптик сообщил об изменениях погоды

В течение последней недели 2025 года погода в Украине будет действительно зимней. Ночью будут господствовать отрицательные температуры – в отдельные дни мороз будет достигать отметки -11 градусов, в Карпатах даже -14 градусов. Также будет идти снег. А будет ли снег на Новый год? С большой вероятностью можно сказать, что в определенных регионах новогодняя ночь будет снежной.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

В конце рабочей недели на погоду будет влиять антициклон с центром над Северным морем, холодная воздушная масса из Скандинавии будет распространяться на Украину. "Давление будет расти, ощущение холода будет усиливать довольно сильный ветер, а облачность будет меняться", – предупредил синоптик.

В течение суток четверга будет происходить смена погоды. В ночные часы могут быть довольно существенные морозы, -7 ... -12 градусов, днем -1 ... -6 градусов. "На Закарпатье и в Крыму будет теплее всего. Ночью 0... -5 градусов, днем -1... +4 градуса", – сообщил Иван Семилит.

В пятницу усилится облачность, хотя и будут оставаться прояснения. "Вместе с тем ночью в северных Харьковской, Полтавской, Черкасской областях, а днем по территории крайнего запада мы ожидаем снег, метели, на дорогах будет образовываться гололедица. В ночные часы в северных областях, днем по всей территории Украины мы ожидаем порывы ветра 15-20 метров за секунду", – сказал синоптик.

Температура ночью будет несколько выше чем предыдущей ночью благодаря тому, что атмосферный фронт будет теплым. Синоптики ожидают -3... -8 градусов. "В Карпатах и на Прикарпатье будет оставаться довольно прохладно, до -12 градусов. Днем в Гидрометцентре прогнозируют -3... +2 градуса, на востоке страны -1... -6 градусов.

В субботу по всей территории Украины будет облачно и днем небольшой снег, который будет выпадать местами. При этом температура будет более равномерной по всей территории Украины. Ночью -1... -6 градусов, днем -3... +2 градуса.

В воскресенье и понедельник в Украине будет идти снег. Ночью температура будет колебаться в пределах -4... -10 градусов, в Карпатах до -14 градусов. В дневные часы синоптики ожидают -1... -7 градусов, "на Закарпатье и юге страны ночью -1... -7 градусов, днем около 0 градусов за счет того, что на юге традиционно теплее, а Закарпатье будет защищено горами, и туда не будет поступать прохладный воздух с севера", – объяснил Иван Семилит.

Будет ли снег на Новый год?

"Предварительно да. Можем сказать, что снежный покров будет оставаться в большинстве областей, поскольку в ночные часы в большинстве областей будет 0... -5 градусов. Больше всего снега будет оставаться на северо-востоке, поскольку именно из этой части будет поступать циклон, там будет выпадать больше снега. В Карпатах уже есть накопленная снежная масса. На сегодняшний день в отдельных западных районах, в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей образовался снежный покров высотой 1-3 сантиметра, а в Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами 5-12 сантиметров.

Поскольку нет повышений температуры до плюсовых значений, то в Ивано-Франковской и Черновицкой областях снег точно не будет таять, он будет удерживаться, а затем снова накапливаться. Итак, можем сказать, что в новогоднюю ночь кое-где у нас будет лежать снег", – ответил синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине по регионам на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты по регионам страны на период до понедельника, 29 декабря. Они демонстрируют существенное изменение погодных условий в преддверии Нового года.

В пятницу, 26 декабря, погоду без осадков прогнозируют только на крайнем западе страны. На остальной территории будет облачно с прояснениями и снег. В ночные часы на большей части территории Украины синоптики предусматривают мороз на уровне -4... -6 градусов. В дневные часы столбик термометра будет колебаться вокруг отметки 0 градусов, и только на востоке страны будет прохладнее, -5... -3 градуса.

В субботу, 27 декабря, синоптики прогнозируют снег на всей территории Украины. Ночные температуры останутся отрицательными, -4... -2 градуса. В дневные часы в центральных и южных районах воздух будет прогреваться до +1... +3 градусов, на остальной территории будет колебаться вокруг 0 градусов.

В воскресенье, 28 декабря, морозы усилятся. В ночные часы прохладнее всего будет на западе, кроме Закарпатья, севере и в центре. Там столбик термометра будет опускаться до отметки -8... -5 градусов. На крайнем востоке и юге будет несколько теплее. В дневные часы морозы на уровне -4... -2 градуса ожидаются на севере, в центре и на западе. Теплее всего будет на юге, где температура будет колебаться вокруг отметки 0 градусов.

В понедельник, 29 декабря, ночные морозы до -11 градусов синоптики прогнозируют в Сумской, Харьковской и Ивано-Франковской областях, до -9 градусов в Черниговской и Львовской областях и до -12 градусов в Черновицкой области. Теплее всего, до -3 градусов, будет на юге. Днем в большинстве областей ожидаются морозы на уровне -3... -5 градусов. Столбик термометра будет пересекать отметку 0 градусов только на юге страны.